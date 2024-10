CS Dinamo Bucureşti a învins echipa portugheză Sporting Lisabona, cu scorul de 33-29 (13-15), miercuri seara, în Şoseaua Ştefan cel Mare, în Grupa A a Ligii Campionilor la handbal masculin.

Sporting era liderul grupei şi aceasta este prima sa înfrângere, după patru victorii şi un egal.

Dinamo venea după două eşecuri consecutive în deplasare, cu Veszprem şi PSG.

Ali Zein, MVP-ul partidei, cu 7 goluri marcate



Prima repriză a fost una echilibrată, iar la pauză oaspeţii avea avans de două goluri, 15-13. Dinamo a întors scorul în partea secundă şi s-a desprins la şapte goluri (27-20), însă Sporting a redus din ecart în ultimele minute.

Egipteanul Ali Zein a fost cel mai bun marcator al campioanei României, cu 7 goluri, brazilianul Haniel Vinicius Inoue Langaro a reuşit 6, Haukur Thrastarson 5, Branko Vujovic 4, Stanislav Kasparek 3, Nicuşor Negru 2, Călin Dedu 1, Frederil Ladefoged Blazejewicz 1, Andre Gomes 1, Alex Pascual Garcia 1, Daniel Stanciuc 1, Andrii Akimenko 1.

Vladimir Cupara a avut 11 intervenţii (27,50%), iar Ionuţ Iancu, una (100%).

Dinamo: ”Am jucat fantastic în partea a doua, în ritmul dictat de tribune!”



”Ce victorie!!! Învingem liderul grupei cu 33-29 (13-15) și facem 8 puncte în grupa A a Machineseeker EHF Champions League!

Am suferit în prima repriză, dar am jucat fantastic în partea a doua, în ritmul dictat de tribune!

Mulțumim fanilor care au fost alături de noi!

Nu am putut miza în acest meci pe Miki Rosta (răcit), dar am avut o echipă care a strălucit mai ales în repriza a doua. În plus, am avut doi portari excelenți: Cupara (11 intervenții) și Iancu (neînvins la trei aruncări de la 7 metri).

Dinamo: Cupara, Iancu – Vujovic 4, Dedu 1, Djukic 1, Ladefoged 1, Negru 1, Thrastarson 6, Gomes 1, Alex Pascual 1, Kasparek 3, Stanciuc 1, Akimenko 1, Ali Zein 6, Militaru”, a postat CS Dinamo la final.

Pentru oaspeţi au înscris Orri Freyr Thorkelsson 6 goluri, Martim Costa 4, Mamadou Gassama Cissokho 4, Natan Antonio Suarez Diaz 4, Jan Gurri Aregay 3, Diogo Branquinho 2, Edney Silva Oliveira 1, Pedro Portela 1, Francisco Costa 1, Pedro Martinez Cami Garcia 1, William Hoghielm 1, Salvador Salvador 1.

Andre Bergsholm Kristensen a avut 12 intervenţii (36,36%), iar Mohamed Aly Abdelmotaleb Aly, 4 (26,67%).

Meciul a fost arbitrat de norvegienii Lars Jorum şi Havard Kleven, iar delegat EHF a fost polonezul Miroslaw Baum.

Pentru Dinamo urmează meciul cu Fuchse Berlin



Tot miercuri, Fredericia Handbold Klub a învins formaţia poloneză Orlen Wisla Plock cu 28-25. Joi se vor disputa partidele Fuchse Berlin - Paris Saint-Germain Handball şi Eurofarm Pelister Bitola - Veszprem HC.

Sporting se menţine pentru moment pe primul loc, cu 9 puncte, iar Dinamo are 8 puncte şi ocupă locul al treilea.

Dinamo va juca următorul meci tot acasă, pe 31 octombrie, cu Fuchse Berlin. Info: Agerpres

Clasamentul din Grupa A din EHF Champions League