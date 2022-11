Elevele lui Florentin Pera au reușit imposibilul în ultima secundă. Bianca Bazaliu a primit mingea la jumătatea terenului, nu a stat pe gânduri și a aruncat zdravăn spre poarta adversă, urmând un gol parcă desprins din filme.

Jucătoarele au sărit în brațele lui Bazaliu, Cristina Neagu a avut o reacție fantastică, iar selecționerului Florentin Pera i s-a făcut rău.

Printre admiratorii handbalistei care și-a demonstrat clasa vineri seară, se află și celebrul Cristian Tudor Popescu. Jurnalistul a avut doar cuvinte de laudă la adresa loviturii lui Bazaliu, într-o postare pe Facebook, scrisă imediat după succesul „tricolorelor”.

„După o bătălie cruntă, pe cât de strânsă, pe atât de violentă cu spanioloaicele, naționala de handbal a României câștigă cu 28-27 printr-un gol marcat în ultima secundă, cu o torpilă expediată cu peste 110 km/h, de la nu mai puțin de 15 metri de poartă, de către Bianca Bazaliu, care i-a dat palmele peste cap portăriței Spaniei. Nu știu când s-a văzut ultima dată la Campionatul European un asemenea gol!”, a scris Cristian Tudor Popescu pe rețelele social media.

Hosu i-a pasat rapid lui Pintea pentru a repune de la mijloc, mingea a ajuns la Neagu, care i-a trimis Biancăi Bazaliu, aflată la aproximativ 15 metri de poarta Spaniei. Interul Gloriei Bistrița a făcut doi pași în față și a expediat o torpilă uluitoare, pe mijlocul porții. Aala Rotaetxe, portarul Spaniei, a încercat să respingă mingea, însă a putut doar să o respingă în propria poartă.

"Incredibil! Ce moment!", a fost reacția EHF după golul marcat de Bianca Bazaliu în ultimul moment al meciului.

????????????????????????????????????????????????!! ???? Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! ???????? What a moment! ????#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg