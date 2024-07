Danezul care se afla pe banca tehnică a clubul CSM București, alături de Kim Rasmussen, în sezonul 2015-2016 când "tigroaicele" au cuceri Liga Campionilor, și-a dezvăluit obiectivele pentru sezonul viitor.

Salut, Rasmus! Cum te simți după pauză?

Sunt foarte bine, relaxat. Am avut o vară frumoasă cu fiica mea, familia și prietenii. Momente grozave pentru minte, dar și timp să mă pregătesc mental și fizic pentru noul sezon care ne așteaptă.

Care sunt principalele tale obiective pentru acest sezon?

Vrem să luptăm alături de cele mai bune echipe din Liga Națională și să obținem un loc fruntaș în clasament. Pe lângă asta, ne dorim un parcurs mai lung în Cupa României în acest sezon, nu cum s-a întâmplat în sezonul trecut, când am suferit o eliminarea timpurie în fața CSM-ului București, care a și câștigt Cupa până la urmă. De asemenea, sperăm să avem o campanie lungă și de succes în European League, acum când suntem din nou în Europa.

La ce aspecte ale jocului ați lucrat?

Credem că am creat o bază bună sezonul trecut în ceea ce privește "stilul nostru de joc". Cu lotul principal neschimbat față de sezonul trecut și cu câteva jucătoare noi, dorim să creștem calitatea. Pe lângă asta, știm cu toții că partea defensivă a jocului nostru este cea mai slabă, așa că lucrăm special în această zonă pentru a schimba unele detalii mici în favoarea noastră.

Ce te entuziasmează cel mai mult la noul sezon?

Sunt câteva lucruri aici, ca întotdeauna, un nou sezon are propria viață și propriile speranțe. Campionatul din România pare mai puternic ca niciodată, cu 7-8 echipe, cred, care își anunță intenția de a lupta la titlu și au echipele necesare pentru a obține un loc european (doar 5 disponibile), ceea ce este o provocare incredibilă cu care să lucrezi și o motivație imensă. Apoi, este întotdeauna distractiv să joci în Europa, asta dă acel mic plus. Dar și doar pentru a avea mai multe meciuri, pentru că știm cu toții că meciurile sunt cea mai distractivă parte a handbalului.

Te aștepți la provocări?

Cum am spus, presiunea uriașă care va fi anul acesta în campionatul din România va fi cu siguranță o provocare în sine. Vor fi atâtea echipe foarte bune cu care va trebui să luptăm. Acesta va fi un aspect important de gestionat atât de echipă, cât și de cluburi pe termen scurt și lung.De asemenea, o provocare va fi și faptul că va trebui să menținem un echilibrul între nevoia de a performa în Liga Europeană, cât și în campionatul intern. Asta necesită un efort suplimentar, deoarece nu există meciuri ușoare.

Care crezi că vor fi cei mai importanți factori în determinarea succesului în acest an?

Dacă mă uit la sezonul trecut aici în Vâlcea, aș spune că am avut ghinionul să suferim multe accidentări și alte lucruri care ne-au scos handbaliste din joc. Dacă reușim să reducem astfel de probleme anul acesta, sunt convins că asta fa cântări foarte mult în privința rezultatului final.

Ce mesaj ai pentru fani?

În primul rând, aș vrea să le mulțumesc pentru sprijinul din sezonul trecut. A fost cu adevărat o bucurie. Să joci acasă este o plăcere de fiecare dată, dar e încântător și când îi văd pe fani venind să ne vadă la meciurile din deplasare, indiferent de unde. Este ceva de care putem să fim foarte mândri și pot doar să spun "mulțumesc" - și acest cuvânt nici măcar nu este suficient.

Sper că împreună vom putea crea un sezon care va fi de neuitat, vom face tot ce ne stă în putere pentru a face ceea ce trebuie și pentru a-i face mândri. Pentru că știu că fanii vor fi acolo pentru a ne oferi sprijinul de care avem nevoie, dar depinde de noi să merităm și mai mult.

Cum te simți în România și cum te-ai integrat în handbalul românesc?

Sunt deja 10 ani de când am venit prima oară în România și am locuit 4 dintre ei aici. Sentimentele pe care le am față de handbalul românesc sunt profunde, puternice și sper să-mi pot aduce contribuția la nivel de club, dar și, de ce nu, la nivelul echipelor naționale la un moment dat pentru un viitor mai bun al acestui sport îndrăgit în România.

Despre Rasmus Poulsen

Rasmus Poulsen, posesor al EHF Master Coach și Licența PRO, va colabora la SCM Râmnicu Vâlcea cu Bent Dahl și antrenoarea de portari Daniela Joița.

În palmaresul său se regăsesc echipe precum Ajax Kobenhavn, Skovde HF și naționala de tineret a Slovaciei.

De asemenea, danezul, în calitate de antrenor secund, a contribuit la câștigarea EHF Champions League de către CSM București, în 2017. Colaborarea lui Rasmus cu echipa CSM București s-a întins între anii 2014 și 2017, perioadă în care s-a ocupat și de Centrul de copii și juniori, în calitate de coordonator.