Atentie, imagini DURE! Accidentare ingrozitoare a lui Coman de la Bayern desi nimeni nu-l ataca! A iesit pe brate din teren. Ce a putut sa faca

Kingsley Coman s-a accidentat in minutul 23 al partidei dintre Bayern si Tottenham.

Bayern joaca ultimul meci din acest an in Liga Campionilor. "Bavarezii" au inceput impecabil partida de pe Allianz Arena, iar Coman a deschis scorul in minutul 14.

Acelasi jucator s-a accidentat in minutul 23, cand dupa o pasa a lui Philippe Coutinho, Coman a incercat sa prinda mingea dar a suferit o entorsa a genunchiul stang.

Coman s-a ridicat cu greu de pe teren si a fost purtat pe brate de staff-ul medical al lui Bayern.

