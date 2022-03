Robert Lewandowski, gata să plece de la Bayern! Condiția pusă de golgheterul polonez pentru a rămâne în Bundesliga 

Golgheterul de la Bayern Munchen se află în vârf de formă și în acest an, însă la finalul sezonului ar putea pleca de la gruparea bavareză. Lewandowski, care i-a depășit recordul lui Gerd Muller din 1972, anul trecut, când a înscris cele mai multe goluri din Bundesliga într-un an calendaristic, 43, pune presiune pe șefii lui Bayern.

Contractul atacantului polonez expiră în 2023, însă marile cluburi ale Europei s-au arătat interesate deja de semnătura sa. Lewandowski nu s-a decis încă în legătură cu viitorul său, însă le-a transmis un mesaj conducătorilor liderului din Bundesliga.

Deși este dorit de cluburile de top din Europa, Robert Lewandowski ar fi dispus să rămână la Bayern Munchen, însă cu o condiție. Jurnalistul Fabrizio Romano informează că atacantul polonez pune presiune pe oficialii lui Bayern, dorind să semneze un nou contract în această vară, altfel, va pleca.

„Propunere nouă în vară sau Robert Lewandowski va fi pregătit să plece imediat, chiar dacă actualul contract expiră în 2023. Situația nu s-a schimbat și nu există încă discuții între club și agenții săi. Totul e la mâna lui Bayern acum”, informează jurnalistul specializat în transferuri.

