Joshua Kimmich, drum liber spre Liverpool? Decizia clubului

Anunțul transferului mijlocașului portughez Joao Palhinha la Bayern München a deschis oportunitatea pentru Kimmich să părăsească clubul bavarez în această vară.

Palhinha, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract pe patru ani cu Bayern Munchen și a consolidat astfel mijlocul echipei după un sezon în care au ratat titlul în favoarea celor de la Bayer Leverkusen.

Conform presei britanice, cu aducerea lui Palhinha, Bayern Munchen pare să vrea să-l lase pe Kimmich să plece. Internaționalul german mai are un an de contract și nu dorește să semneze o prelungire la Bayern, fiind interesat să înceapă o nouă etapă în cariera sa.

Germanul în vârstă de 28 de ani a avut 43 de apariții în toate competițiile pentru Bayern München în sezonul trecut, a marcat de două ori și a oferit 10 assist-uri.

