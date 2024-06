Lovitura pregătită de Chelsea în perioada de transferuri: 40 de milioane de euro + bonusuri consistente

După 38 de etape desfășurate în eșalonul de elită al Angliei, Chelsea a acumulat 18 victorii, nouă rezultate de egalitate și 11 înfrângeri. +14 a fost golaverajul cu care londonezii au încheiat campionatul.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media că Chelsea lucrează la transferul brazilianului de doar 17 ani de la Palmeiras.

Cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, pentru Estevao ar urma, scrie sursa citată, să se plătească 40 de milioane de euro și 25 de milioane în bonusuri.

”Ambele părți - Chelsea și Palmeiras - consideră că e vorba doar de o chestiune de timp până când se vor semna contractele”, a mai punctat jurnalistul Fabrizio Romano pe pagina sa de Twitter/X.

Pentru Palmeiras, Estevao a bifat 21 de apariții și a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de trei ori. Pe deasupra, winger-ul a oferit și trei pase decisive în 900 de minute în care a îmbrăcat echipamentul clubului la nivel de seniori.

???????????? Two assists for Willian Estevão with Palmeiras last night… and plan to join Chelsea remains 100% on track.

Chelsea and Palmeiras still checking all documents, all parties believe just matter of days before deal signed.

€40m fixed, €25m add-ons and here we go confirmed. pic.twitter.com/GGmvP5tlnY