Acord! Bayern Munchen s-a înțeles cu un titular de la Bayer Leverkusen

După ce l-a prezentat oficial pe Vincent Kompany în funcția de antrenor, Bayern a început negocierile și pentru fereastra de mercato. Prima țintă, un titular al revelației Bayer Leverkusen, care tocmai a câștigat un titlu istoric în Bundesliga și a atins o serie de 51 de meciuri consecutive fără înfrângere.

Bayern Munchen are un acord verbal cu fundașul central german Jonathan Tah (28 de ani) pentru un transfer în această vară. Bavarezii nu s-au înțeles însă și cu Bayer Leverkusen, cel puțin momentan.

"Cele mai importante detalii au fost discutate cu anturajul jucătorului, dar asta nu înseamnă neapărat că transferul se va realiza, mai ales că sunt și alte cluburi interesate de Tah.

Încă nu există negocieri concrete între Bayern și Tah. Bayern a pregătit un posibil transfer doar cu jucător, care mai are contract până în 2025 cu Bayer Leverkusen", explică jurnalistul german Florian Plettenberg, de la Sky.

Chiar dacă Tah și-ar dori să facă pasul la Bayern Munchen, Leverkusen va încerca să îl convingă pe internaționalul german să rămână sub comanda lui Xabi Alonso. Rămâne de văzut dacă noua campioană din Bundesliga va reuși.

Jonathan Tah joacă de nouă ani la Bayer Leverkusen. În 2015 era cumpărat de la Hamburg pentru 9,5 milioane de euro, iar până acum a strâns 353 de meciuri și 14 goluri.

Fundașul cu 23 de meciuri în naționala Germaniei a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Leverkusen din acest sezon istoric, unul în care Tah și-a trecut în palmares primele două trofee din carieră: titlul și Cupa Germaniei.

????Exclusive | There’s a verbal agreement in principle between Jonathan #Tah and FC Bayern about a possible transfer in summer!

➡️ The most important details have been discussed with the player‘s camp, but that doesn't necessarily mean the transfer will go through as more clubs… pic.twitter.com/WIWnqsJZgf