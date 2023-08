Starul lui Nordsjaelland, într-o situație bizară: vândut pe 25 de milioane de euro unor anonimi care-l împrumută imediat

Atacantul de 19 ani, care s-a remarcat la echipa care a eliminat-o pe FCSB din UEFA Conference League, a fost transferat recent la Olympique Lyon, pentru 25 de milioane de euro.

Artificiu financiar pentru Nuamah: luat de alt club, împrumutat la Lyon

Francezii însă vor să apeleze la un artificiu controversat, ca să nu aibă probleme cu fair-play-ul financiar. Ajuns de o săptămână la Lyon, Nuamah nu a fost încă prezentat oficial și nici nu a semnat contractul, iar patronul francezilor vrea să evite sancțiunile financiare.

John Textor, proprietarul american al lui Lyon, plănuiește să-l înregistreze pe Ernest Nuamah la un alt club pe care îl deține! Potrivit Foot 01, care citează surse din Belgia, ghanezul va fi înregimentat de R.W.D. Molenbeek, formație deținută tot de John Textor.

Belgienii îl vor împrumuta apoi pe atacant la Lyon, fără ca Nuamah să evolueze în vreun meci pentru Molenbeek! Francezii vor avea și o opțiune de cumpărare, obligatorie, potrivit sursei citate.

John Textor deține companie Eagle Football Holdings Limited, care este principal investitor la patru cluburi de fotbal din jurul lumii. În afară de Lyon și Molenbeek, compania are acțiuni la Botafogo și Crystal Palace.

Ernest Nuamah, așteptat să debuteze contra lui PSG

Ernest Nuamah este cotat, potrivit Transfermarkt, la 6 milioane de euro, dar are potențialul de a ajunge un atacant de top în Europa. Crescut la academia Right to Dream, a lui FC Nordsjaelland, ghanezul a ajuns în Danemarca în ianuarie 2022.

A marcat de 20 de ori în 49 de meciuri pentru echipa de seniori a lui Nordsjaelland și a atras atenția marilor echipe de pe continent.

Potrivit celor de la Lyon, Nuamah ar putea debuta chiar în weekend pentru Lyon, în meciul cu PSG, de duminică. „Toate plățile au fost făcute, nu există probleme cu echipa din Danemarca. E doar o problemă cu hârtiile și cu viza lui”, a declarat John Textor, într-o conferință de presă.