Starul lui Inter Milano a confirmat că va juca la PSG: „Da, am semnat!”

După ce L'Equipe a transmis zilele trecute că PSG și Milan Skriniar (27 ani) au ajuns la un acord, jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că fundașul central a confirmat că a semnat deja contractul cu formația franceză. Astfel, de la 1 iulie, Christophe Galtier (56 ani) se va putea baza pe stoperul slovac.

Milan Škriniar confirms: “Yes, it’s true — I have signed with PSG”. ???????????? #PSG

“I’m waiting for the clubs to reach an agreement”, Škriniar added in interview reported by Futbolsfz.

Škriniar has signed free agent deal for June — but PSG want to anticipate the move in January. pic.twitter.com/KFLxVcIXmF