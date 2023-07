Șoc în Franța! Starul lui AS Monaco, acuzat împreună cu fratele său de agresiune sexuală și viol 

Presa franceză dezvăluie că fotbalistul lui AS Monaco are două denunțuri pe numele său, de agresiune sexuală și viol. Denunțul s-a făcut la stația de poliție locală din Cagnes-sur-Mer, după cum scrie getfootballnewsfrance.com, iar incidentele ar fi avut loc la începutul acestei săptămâni.

Conform France Info, două tinere, în vârstă de 19 respectiv 20 de ani, l-au acuzat pe fotbalistul francez de agresiune sexuală care ar fi avut loc în timpul unei ieșiri. Nu doar Wissam Ben Yedder este acuzat, ci și fratele său mai tânăr, cei doi fiind chemați la secție, deși nu a avut loc un arest.

Procuratura a confirmat primirea plângerilor menționate, care au fost transferate către biroul procuraturii din Nice.

???? Wissam Ben Yedder is under investigation for sexual assault and rape.

Two women accuse the Monaco player and his little brother of imposing sexual acts on them earlier this week. ????

(Source: @franceinfo) pic.twitter.com/igqK6Y0cJv