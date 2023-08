Cotat la 180 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, Kylian Mbappe mai are contract cu parizienii până la finele sezonului actual și e în tratative de a pleca de la club.

Singura modalitate prin care Kylian Mbappe poate pleca de la PSG

După o vară în care presa din străinătate a scris că Mbappe fie ajunge la Real Madrid, fie la Arabi, jurnaliștii de la GOAL au informat că PSG a găsit singura modalitae prin care-l va lăsa pe starul francez să plece.

Astfel, sursa de mai sus a menționat că Paris Saint-Germain își dorește să primească 250 milioane de euro pe serviciile lui Kylian Mbappe, altfel nu-i va da drumul în această vară winger-ului de la club.

„După discuții cât de cât optimiste, anturajul lui Mbappe și oficialii qatarezi au fost de acord cu asta”, au concluzionat jurnaliștii britanici de la publicația GOAL.

Cifrele lui Kylian Mbappe

Produs de AS Bondy, INF Clairefontaine și AS Monaco, Kylian Mbappe a bifat apariții de-a lungul carierei sale la echipe precum Monaco U19, Monaco U21, AS Monaco și Paris Saint-Germain. Parizienii l-au achiziționat în 2018 după ce au plătit 180 milioane de euro.

PSG: 261 meciuri jucate, 213 goluri înscrise, 98 assist-uri

60 meciuri jucate, 27 goluri înscrise, 16 assist-uri AS Monaco U19: 2 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 assist

2 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 assist AS Monaco U21: 2 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 0 assist-uri

Jurnaliștii de la sportsmole.co.uk au scris recent că Real Madrid intenționează să facă o ofertă în ultimele zile ale perioadei de transferuri. Galacticii ar fi dispuși să pună pe masă 103 milioane de lire sterline pentru a-l cumpăra pe Mbappe.