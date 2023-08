După ce starul francez a hotărât că nu își va prelungi contractul scadent în iunie 2024, campioana din Ligue 1 a decis să îl excludă din lot, astfel că jucătorul nu a luat parte la cantonamentul echipei din Asia.

În plus, oficialii parizieni au pregătit și alte lovituri pentru căpitanul naționalei Franței, fiind hotărâți să nu-l includă pe lista pentru Champions League, dar nici în lotul pentru jocul prin prima etapă, din Ligue 1.

Jucătorul nu se mai antrenează alături de echipă, iar în aceste zile a început dezlipirea posterelor cu chipul său de pe stadionul Parc des Princes.

În magazinele oficiale ale clubului nu mai există obiecte cu numele starului francez.

Kylian Mbappé shirts are not purchasable at PSG stores in Paris today & his likeness is being removed from the outside walls of the Parc des Princes, per @Gol. pic.twitter.com/DGFCvXxYVW