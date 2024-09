PSG i-a decis soarta lui Luis Enrique

Fostul jucător de la FC Barcelona a semnat cu parizienii pe doi ani. Astfel, înțelegerea sa contractuală expiră la finele actualei stagiuni.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano scrie însă pe rețelele social media faptul că PSG lucrează la extinderea contractului lui Luis Enrique. Italianul a punctat pe contul său oficial de pe platforma Twitter/X că spaniolul este văzut drept o ”parte-cheie din proiect” la gruparea pariziană.

Mai mult, Fabrizio Romano a remarcat și faptul că Luis Enrique a fost cel care a gândit și a acționat pe piața de mercato în fereastra de transferuri din aceast vară.

???????????? Paris Saint-Germain have new contract proposal ready for Luis Enrique as key part of the project.

Spanish manager was fully involved in transfer plan this summer and he’s highly rated at the club.

Current deal expires in June 2025, PSG are working to extend it. pic.twitter.com/POguvflPm1