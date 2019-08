PSG a castigat Supercupa Frantei dupa ce a intors scorul! Di Maria, GOL FABULOS din lovitura libera: VIDEO. A inscris si Mbappe

PSG a fost condusa la pauza de Rennes in duelul din Supercupa Frantei, insa a reusit sa intoarca scorul prin reusitele lui Kylian Mbappe si Angel di Maria.

Mbappe a inscris primul, in minutul 57, dupa ce a primit o pasa perfecta de la Pablo Sarabia.

Golul victoriei lui PSG a venit in minutul 73, cand Angel di Maria, proaspat introdus 12 minute mai devreme (min. 61), a reusit sa inscrie fabulos din lovitura libera.

WOW!

Di Maria’s stunning goal to ensure the win for PSG against Rennes to win the cup!#PSGSDR

pic.twitter.com/n1Z1A4JEZY