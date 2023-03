Leo Messi are două oferte pe masă! Când va lua o decizie

Ajuns în ultimele luni de contract cu gruparea pariziană, Messi așteaptă finalul acestui sezon pentru a-și decide viitorul. PSG vrea să-i prelungească actuala înțelegere, iar Barcelona visează la o revenire a starului argentinian pe Camp Nou.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Messi va lua o decizie cu privire la viitorul său în următoarele săptămâni. Sud-americanul a primit deja o ofertă de la un alt club: Inter Miami, echipa lui David Beckham, vrea să dea marea lovitură și să-l aducă pe cel mai titrat jucător din istoria fotbalului în Major League Soccer (MLS).

Lionel #Messi will decide his future in the next weeks. He has received a very rich bid from #InterMiamiCF to play in #MLS, but #PSG pushing to convince him to stay at #Paris and have offered the contract extension until 2024 with option for 2025. #transfers