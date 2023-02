După tripla reușită în meciul cu Lorient, scor 4-2, Balogun a ajuns la 14 reușite în Ligue 1 și l-a depășit pe superstarul Kylian Mbappe (13), care a suferit o accidentare în ultima rundă și va lipsi de pe teren aproximativ trei săptămâni.

Folarin Jerry Balogun, golgheter în Ligue 1 la jumătatea sezonului

"Obiectivul meu este să marchez 10 goluri și să ofer cinci pase decisive", spunea Balogun la începutul sezonului, potrivit Marca. La nivelul golurilor, internaționalul U21 al Angliei a depășit deja cu mult ținta atinsă, iar la capitolul assist-urilor este în grafic - două în 21 de meciuri.

Balogun a marcat cinci goluri în primele sale șase meciuri din Ligue 1, performanță care nu a mai fost atinsă de un jucător al lui Reims din 1973 (argentinianul Carlos Bianchi), potrivit sursei citate.

Născut la New York, dar cu dublă cetățenie, americană și engleză, Folarin Balogun a crescut în academia lui Arsenal și a fost promovat la prima echipă a "tunarilor", unde a și marcat două goluri în cele 10 apariții.

Balogun i-a adus lui Reims 19 dintre cele 29 de puncte

Totuși, londonezii au decis în vara anului trecut să îi acorde mai multe șanse lui Balogun de a juca, astfel că l-a împrumutat la Reims. Alegerea s-a dovedit a fi una excelentă pentru vârful de atac eligibil și pentru naționala Nigeriei, țară în care s-au născut părinții săi.

"Am avut oferte din Germania și Anglia, dar am ales să semnez cu Reims pentru că Lacazette și Pepe (n.r - foștii colegi de la Arsenal) m-au asigurat că mă voi dezvolta rapid în Ligue 1. Filosofia clubului de a paria pe tineri este foarte importantă pentru mine, m-a scos din zona de confort și am găsit o nouă provocare", spunea Balogun.

Atacantul care aparține de Arsenal are un merit extraordinar pentru rezultatele lui Reims din acest sezon: 19 dintre cele 29 de puncte se datorează reușitelor sale, iar 14 dintre cele 26 de goluri ale lui Reims au fost marcate de el.

11 este locul ocupat de Reims în Ligue 1 după 21 de etape. Tânărul antrenor Will Still (30 de ani), care nu are licență Pro, a devenit principal pe 13 octombrie, iar de atunci nu a pierdut niciun meci oficial - 7 victorii și 6 remize.

"Balogun este un atacant complet. Poate evolua cu spatele la poartă, e foarte tehnic", este descriere lui Balogun făcută de antrenorul Will Still.

Împrumutul internaționalului englez de tineret la Reims se încheie la finalul acestui sezon și recunoaște că se gândește la revenirea la Arsenal: "Când mă voi întoarce, cred că voi avea șanse mai mari decât atunci când am plecat", a spus Balogun, care ar urma să se lupte pentru postul de titular cu Gabriel Jesus și Eddie Nketiah.

Clasamentul golgheterilor din Ligue 1

1. Folarin Balogun (Reims) - 14 goluri

2. Kylian Mbappe (PSG) - 13

3. Neymar (PSG) - 12

4. Jonathan David (Lille) - 12

5. Alexandre Lacazette (Lyon) - 12

6. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - 12

7. Terem Moffi (Lorient & Nice) - 12

8. Breel Embolo (AS Monco) - 11

9. Lionel Messi (PSG) - 9

10. Martin Terrier (Rennes) - 9