Au luat decizia definitivă: renunță la transferul lui Kylian Mbappe!

În vară s-a dezbătut intens subiectul unui posibil transfer al starului francez, având în vedere că PSG îl putea pierde gratis în vară.

Real Madrid a fost favorită pentru transferul său, dar în cele din urmă starul francez a ales să rămână pe Parc des Princes.

Printre echipele interesate de serviciile lui Mbappe s-a numărat și Liverpool. Interesul ”cormoranilor” pentru transferul fostului campion mondial a apărut în spațiul public de o bună perioadă de timp, iar acum șefii de pe Anfield au luat decizia finală.

Potrivit DailyMail, Liverpool nu intenționează să-ș transfere pe Mbappe în vară, astfel că, în acest moment, singura variantă pentru el ar putea fi Real Madrid.

Mbappe continuă să impresioneze și în acest sezon la PSG, unde a marcat 17 goluri în 17 partide, în toate competițiile, cifră la care se adaugă și două pase de gol.

