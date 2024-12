Într-un interviu acordat pentru beIN United, căpitanul naționalei Franței a vorbit despre motivele care au stat în spatele plecării de la PSG la Real Madrid.

"Am petrecut șapte ani la PSG, a fost o onoare. Cred că poate nu am zis-o suficient, dar mereu am fost conștient de locul în care m-am aflat și de clubul care este PSG.

Am spus mereu că este unul dintre cele mai mari cluburi din lume. Am plecat de aici doar pentru a merge la cel mai mare club din lume. Am spus mereu că este singura echipă pentru care aș pleca de la PSG.

Dacă nu aș fi putut merge la Real, aș fi rămas la PSG toată viața", a declarat Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe, peste Cristiano Ronaldo și pe urmele lui Lionel Messi!

Starul francez Kylian Mbappe a marcat al 50-lea său gol în Liga Campionilor la fotbal, marţi seara, în cursul meciului câştigat de echipa sa, Real Madrid, pe terenul formaţiei Atalanta Bergamo, scor 3-2.

La doar 25 de ani şi 356 de zile, Mbappe a devenit al doilea cel mai tânăr jucător care atinge această bornă, după argentinianul Lionel Messi, care avea 24 de ani şi 284 de zile când a marcat al 50-lea său gol în cea mai importantă competiţie fotbalistică europeană intercluburi, în aprilie 2012.

Internaţionalul francez a deschis scorul în minutul 10 al meciului de la Bergamo, dar a părăsit ulterior terenul accidentat (36).

Kylian Mbappe l-a devansat cu această ocazie pe portughezul Cristiano Ronaldo, fostul atacant al lui Real Madrid, care a atins borna de 50 de goluri în Champions League la 28 de ani şi 78 de zile.