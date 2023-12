"Aproape că-mi venea să-l aplaud". Execuția spectculoasă a lui Kylian Mbappe care l-a impresionat pe Ladislau Boloni

Kylian Mbappe a sărbătorit împlinirea vârstei de 25 de ani printr-o dublă reuşită în partida pe care PSG a câştigat-o pe teren propriu, cu scorul de 3-1, în faţa echipei antrenată de Ladislau Boloni.

Atacantul francez a punctat în minutele 60 şi 83, ajungând la un total de 18 goluri la jumătatea sezonului din Ligue 1, cu zece mai multe faţă de următorul clasat în ierarhia golgheterilor, Wissam Ben Yedder de la AS Monaco.

Pentru parizieni a mai punctat Vitinha (49), în timp ce golul lui Metz a fost marcat de Mathieu Udol (72).

Tehnicianul lui Metz a vorbit despre erorile făcute de jucătorii săi în meciul cu campioana din Ligue 1, dar a vorbit și la superlativ despre al doilea gol al lui Kylian Mbappe.

"Este mereu o motivație mare să joci pe Parc des Princes și e bine că am terminat anul cu un meci cu liderul din Hexagon. Jucătorii mei au răspuns la modul cum ne-am pregătit să evoluăm, însă sunt nemulțumit de prima repriză, în care ne puteam descurca mai bine.

Trebuia să fim mai curajoși, am fost departe de purtătorul de minge, iar dominarea adversarilor ne-a condamnat să nu facem nici cea mai mică eroare!

La al doilea gol trebuie să-mi scot pălăria, a fost o mică bijuterie, aproape că-mi vine să-l aplaud. Speram ca după ce am marcat s-ajungem în minutul 85 și să așteptăm un contraatac, un corner sau un penalty. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla. Cred că în această primă parte a campionatului am obținut câteva rezultate bune, dar per total nu sunt satisfăcut", a spus Ladislau Boloni, la conferința de presă.

???????? Kylian Mbappé's incredible strike vs Metz!

His family were watching in the crowd on his 25th birthday too. ❤️ pic.twitter.com/j4VZo9Vdk9