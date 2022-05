de Florin Caramavrov

Patrick Petre a prins câteva meciuri la naționalele Under 17 și Under 19 ale României, iar în tricoul alb-roșu a debutat în 2014, la numai 16 ani, într-un meci amical! La 17 ani, înscria primul său gol pentru „câini” în Dinamo – Viitorul 2-3, semifinală de Cupa Ligii.

În loc să progreseze, cariera lui Petre junior a luat-o, la un moment dat, în jos, după câteva ieșiri în decor, semnalate de presă. A trecut apoi pe la Sepsi, Poli Iași, ajungând în Liga a treia, la Dacia Uniea Brăila, cu care a promovat în eșalonul secund, cu tatăl său, Florentin Petre, antrenor.

Acum este tot la Liga a treia, la Minaur Baia Mare, alături de care va juca barajul de promovare în divizia a doua, pe 28 mai, împotriva Metalurgistului Cugir.

Cel mai în măsură să ne spună ce nu a mers în cariera lui Patrick este tatăl său, fostul internațional și mare dinamovist Florentin Petre: „Patrick n-a avut culoar. Au fost și niște momente când a greșit, dar orice fotbalist mai greșește în viață. Ar trebui acceptate și lucrurile astea. Patrick trebuie judecat după calitățile lui fotbalistice, nu pentru ce a făcut extra. 70-80 la sută din acestea au fost umflate. Patrick merita mult mai mult, dar nu este timpul trecut”.

Patrick Petre a împlinit 25 de ani pe 9 mai, iar părintele său crede că acesta va juca din nou la nivel înalt. Ba chiar consideră că fiul lui ar putea face față la orice echipă din Liga 1: „Nici nu-mi fac probleme că nu va mai juca la nivel înalt. Trebuie să fie sănătos, în primul rând, să muncească, să tragă de el mai mult ca niciodată. De el depinde totul. Poate să joace și acum la Liga 1, la orice echipă”.

„Toți au vrut să-l execute!”

Florentin aruncă vina regresului băiatului său pe tehnicienii pe care i-a avut acesta. Tehnicienii respectivi n-ar fi știut să-l atingă pe Patrick la coarda sensibilă: „Toți antrenorii pe care i-a avut se legau de fiecare chichiță, ca să poată să-l execute. Eu cum am reușit să-l pun pe picioare? A fost cel mai bun jucător de la Dacia Unirea Brăila. Trebuie să iei fotbalistul așa cum este. Sunt o grămadă de jucători capricioși, care au făcut performanță, dar antrenorii au știut cum să discute cu ei și cum să le scoată în evidență calitățile. Poate să fie cel mai nenorocit jucător, cel mai golan. Dacă îți dă randament maxim pe teren, ce te mai interesează?”

Florentin Petre recunoaște că și fiul său a avut partea sa de vină și spune că l-a dojenit și el deseori: „Tot timpul l-am certat și i-am explicat atunci când a greșit. Eu am avut mereu disciplină. Bine, noi am prins și alte timpuri. Dar n-am fost nici eu o ușă de biserică, am mai făcut tâmpenii. El a avut și ghinionul să fie văzut. Tehnologia asta modernă... Pe timpul nostru, nu ne filma nimeni... Plus prietenii, între ghilimele, pe care i-a avut pe lângă el”.

Dar n-ar fi putut juca Patrick Petre în actuala echipă a lui Dinamo? Au fost fotbaliști ai „câinilor” cu evoluții de-a deptul penibile în acest campionat. Iată ce crede Seniorul Petre: „La Dinamo ar fi putut juca fără nicio problemă. Dar, ca să joci la Dinamo, trebuie să te sune cineva, să te caute... El merita să joace mai mult și când a fost prima oară la Dinamo”.