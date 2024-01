„Gigi a furat cel mai mare brand al României!” Becali, dat de gol de Jan Pavel: „Mi-a aruncat bani pe masă”

Jan Pavel, liderul galeriei Stelei în anii ‘90 și unul dintre contestatarii cei mai vocali ai lui Gigi Becali și ai FCSB-ului, a povestit cum l-a cunoscut pe omul de afaceri din Pipera. Becali, care pe atunci visa să preia Steaua, i-a oferit direct bani lui Jan Pavel, ca să „se pună bine” cu ultrașii din Ghencea.

Gigi Becali i-a oferit bani lui Jan Pavel: „Era o sumă destul de bună!”

„Gigi Becali m-a cunoscut pe mine, nu eu pe el. Într-o seară, am primit un telefon. Nuțu Cămătaru m-a sunat: ‘Jane, unde ești?’. ‘Acasă’. ‘Hai, vino până la mine, vreau să vorbim noi ceva’. ‘Lasă că vorbim mâine, Nuțule, vedem noi’. ‘Nu, nu, vino, că e cineva cu mine și vrea să te cunoască’.

Avea o cafenea. Era în 1999. M-am dus acolo, acolo era Gigi. Mi-a aruncat o sumă de bani pe masă, pe care nu am luat-o. Nu contează cât era. Era o sumă destul de bună, nici mare, nici mică. De ce mi-a oferit banii? Uite așa. Mi-a zis că el o să vină la Steaua, cu Pițurcă. Nu am luat banii, am stat o jumătate de oră de vorbă, apoi m-am ridicat și am plecat”, a povestit Jan Pavel, în podcast-ul Tare de Tot.

Jan Pavel: „Becali să arate actul prin care a cumpărat Steaua! S-a furat!”

Suporterul Stelei a explicat, în același podcast, că Gigi Becali nu a preluat niciodată Steaua, ci că a furat-o ajutat de oameni din interiorul Armatei.

„Dacă mergi la magazin să cumperi un suc, primești bon fiscal. Dacă-ți cumperi apartament, ai contract de vânzare-cumpărare. Dacă-ți cumperi mașină, ai o factură. Să arate Gigi Becali actul prin care a cumpărat Steaua București!

Ce s-a întâmplat la acea Adunare Generală nu e act! Strâng și eu, mâine, zece inși și fac o adunare generală la mișto, spun că am cumpărat Turnul Eiffel. Asta înseamnă că-i al meu? Sau c-am cumpărat Biserica Neagră, de la Brașov. Înseamnă că e a mea? S-a furat cel mai mare brand al României!”, a mai zis Jan Pavel.