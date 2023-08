„Atacuri murdare! Nu poate vorbi el de cariera mea!” Marius Șumudică a răbufnit după atacul lui Cristi Balaj 

Președintele lui CFR Cluj l-a atacat dur pe Marius Șumudică, după ce fostul antrenor de la Al-Raed a criticat câteva dintre deciziile luate de Andrea Mandorlini în meciul cu Adana Demirspor, scor 2-1. Cristi Balaj a folosit cuvinte dure la adresa tehnicianului, despre care a spus că a fost dat afară de la toate echipele la care a fost.

Marius Șumudică a răspuns atacului lui Cristi Balaj

Marius Șumudică a răspuns declarațiilor dure ale lui Cristi Balaj, punctând că nu îi permite să îi analizeze cariera.

„M-am hotărât cu greu să-i ofer o replică fostului arbitru și actualului președinte al CFR-ului, Cristi Balaj. Dar ultimele sale atacuri la adresa mea au fost prea directe și, aș putea spune, chiar murdare! Am vorbit în calitate de analist tv, ceea ce sunt în momentul de față, și cu ochiul unui antrenor. Concluzia mea a fost aceea că echipa CFR a jucat 11 contra 10 și au fost mai periculoși cât a fost egalitate numerică, iar formația turcă a fost evident că n-are ritm de joc din cauza faptului că liga turcă încă nu a început. Încă o dată, este vorba doar despre o scurtă analiză pur fotbalistică. De aceea nu înțeleg atacul lui Cristi Balaj, cu atât mai mult cu cât eu nu l-am atacat niciodată.

El nu poate să vorbească despre cariera mea, nu-i permit și nici nu cred că-și permite să se refere la activitatea mea! Am realizat lucruri importante pe unde am antrenat. În România am câștigat trofee, în condiții extrem de dificile, în Turcia sunt un tehnician respectat, la fel ca și în Arabia Saudită. Astfel, cred că mi-am câștigat dreptul de a vorbi despre fotbal! Nu-mi aduc aminte să mă fi ajutat Cristi Balaj să iau campionatul cu Astra. Dacă el consideră, cumva, că a făcut asta e grav, înseamnă că se acuză! Am cucerit titlul pentru că am meritat și să nu îndrăznească să pună în umbră performanțele foștilor mei jucători de la Astra, ale președintelui meu din acea perioadă și pe ale mele”, a spus Marius Șumudică pentru ProSport.

Cristi Balaj: "Șumudică e dat afară de peste tot pe unde umblă"

Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, s-a arătat foarte deranjat de ultimele comentarii ale lui Marius Șumudică și a lansat un atac dur la adresa antrenorului care este liber de contract în prezent.

"Acum încearcă să găsească explicații. Eu îl înțeleg pe el pentru că știa echipa Adana și era normal să aibă acea declarație. Nu știu dacă s-a bucurat sau nu că am pierdut, dar îl înțeleg. Adana e un club foarte puternic, cu valori individuale. Ce nu știa Șumudică era ce echipă avem noi. I-am dat KO. La televizor, toți sunt mari antrenori. Au probleme când antrenează. E dat afară de peste tot pe unde umblă. O spune statistica, nu eu.

Se pare că el și-a pierdut respectul față de mine. Nu mai are același respect ca atunci când îl arbitram și câștiga campionatul. M-a deranjat atitudinea lui.

Repet, și-a pierdut respectul față de mine. Atunci când îl arbitram și bătea Steaua cu mine arbitru, altfel mă respecta și își apleca capul. Acum ne luăm la mișto. Dacă ne-am calificat, mai mult ca sigur n-aș fi zis nimic. Răbufnesc acum fiind și foarte supărat. Până la urmă, n-am nimic cu Șumudică", a spus Cristi Balaj, la Fanatik.