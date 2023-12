„Am reziliat două contracte!” Clubul care a început deja „curățenia” de iarnă. Jucătorii au refuzat să se antreneze

Alexandru Meszar, conducătorul UTA-ei, a recunoscut că există o întârziere de trei săptămâni la plata salariilor, punctând faptul că jucătorii au fost influențați să recurgă la acest gest de către fotbaliștii care urmează să plece de la echipă.

În acest context, Meszar a anunțat că a reziliat deja două contracte, punctând faptul că va urma o „curățenie” masivă în iarnă, fiind de așteptat ca numărul jucătorilor care vor părăsi UTA Arad să fie mai mare decât cel al celor care vor veni.

Mircea Rednic a început „curățenia” la UTA

„Într-adevăr, avem o întârziere salarială de trei saptămâni. Nu cred că era momentul pentru această lucru şi pentru reacţia jucătorilor. Poate că este o lipsa de comunicare între conducere şi staff, repsectiv jucători. Până la urmă, au înţeles şi jucătorii că rămâne să primească bănuţii înainte să plece în vacanţă. Nu este vorba de luni de zile, ci de trei săptămâni. Mâine sau poimâine vor avea banii.

Nu îmi explic nici eu problema asta, deja au sunat să îşi ceară scuze. Avem unii jucători nemulţumiţi, care joacă mai puţin, care vor să plece acum în iarnă şi cred că ei i-au influenţat pe restul.

Jucătorii îl ascultă pe Mircea Rednic. Nici vorba de ce s-a scris. Lipsă de comunicare. Sigur, va fi numărul mai mare de plecări decât de sosiri. Am reziliat deja contractele cu doi jucători, urmează alţii. De venit, vor veni trei.

(n.r. - Sunteţi mulţumit de parcursul echipei cu Mircea Rednic pe bancă?) Având în vedere că s-a făcut restructurare de lot masivă, având în vedere că de şase meciuri nu am jucat pe teren propriu şi totuşi suntem la 6 puncte de play-off, mă gândesc să fim măcar aproape de play-off. Nu am pierdut cu FCSB, Rapid şi CFR. Cu adversarii buni am făcut meciuri bune. Nu ne ridicăm la nivelul nostru cu adversarii mai slabi cotaţi”, a spus Alexandru Meszar, potrivit Orangesport.

UTA Arad ocupă locul 14 în clasament, cu 23 de puncte, la egalitate cu Poli Iași și cu unul mai puțin decât FC Voluntari, care se află pe poziția a 12-a, prima care asigură salvarea directă de la retrogradare.