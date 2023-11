„A tras liniile ca să protejeze decizia eronată a asistentului!” Atac fără precedent dinspre CFR: „Se practică!”

Cristi Balaj îi acuză pe arbitrii din camera VAR că au trasat intenționat greșit linia de offside la golul patru al ardelenilor, pentru a-l proteja pe asistent, care ridicase în mod eronat fanionul. Mai mult, oficialul foste campioanei a susținut că asta ar fi o practică la nivel internațional.

În minutul 69 al meciului dintre Poli Iași și CFR Cluj, Daniel Bîrligea a marcat al patrulea gol al clujenilor, însă reușita a fost anulată din camera VAR, pe motiv de offside.

„S-a tras greșit linia. Nu am niciun dubiu. Am încredere totală în sistemul VAR. Doar că sunt convins, chiar sunt convins, am luat și informații. Știu că la Comisia de Arbitri, președintele și cei care se ocupă solicită și se întâmplă și pe plan internațional.

Ca atunci când există faze la limită. Și arbitrul asistent nu este convins că este offside, ori convingere ai doar la fazele clare, se dă credit atacului și nu ridici fanionul chiar și după ce s-a înscris, decât dacă ești convins că a fost offside. Ori la acea fază era imposibil ca arbitrul asistent să fie convins conform imaginilor.

Din punctul meu de vedere, arbitrul VAR a trasat linia așa cum a vrut, în mintea lui, probabil, să protejeze decizia arbitrului care a fost eronată. Un lucru este cert. Linia albastră care aparține apărătorului s-a tras mai în dreapta”, a spus Cristian Balaj, potrivit Fanatik.

Politehnica Iaşi - CFR Cluj, scor 3-3

Poli Iaşi e neînvinsă de cinci etape, în care are o victorie şi patru egaluri. CFR are o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec.

În tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-0.

CSM Politehnica Iaşi - FC CFR 1907 Cluj 3-3 (2-2), Stadion „Emil Alexandrescu” - Iaşi

Au marcat: Shayon Harrison (11, 62), Matija Katanec (22), respectiv Durel Avounou (27), Arlind Ajeti (39), Philip Otele (44).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti)

Arbitru video: Marian Barbu (Făgăraş); arbitru asistent video: Iulian Dima (Bucureşti)

Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Marin Barbu (Bixad/Satu Mare) - LPF