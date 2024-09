Oficialul giuleștenilor a susținut că partida de la Clinceni a marcat cea mai bună evoluție a echipei în acest sezon.



"E bine că am luat 3 puncte luni după un joc destul de consistent. Consider că am făcut cel mai bun meci din acest sezon. A fost un meci bun făcut de băieții noștri și s-a câștigat pe merit.



Au fost mai mulți jucători în formă. Așa e când funcționează lucrurile și ai mai mult de jumătate din echipă care este în formă. Rareș Pop și Petrila au fost senzaționali. Trebuie să îi remarc și pe Christensen, Hromada, Kait sau Borza. Am arătat atitudine, agresivitate și fotbal. Am avut acțiuni periculoase încă din debutul meciului. În minutul 6 am fi putut avea deja 2-0 sau 3-0", a spus Viorel Moldovan, potrivit sptfm.ro.

Rapidul, obligat să câștige următoarele partide



Moldovan a evidențiat că victoria a venit la timpul potrivit în contextul luptei pentru calificarea în play-off: "Contextul actual impunea o victorie împotriva Sloboziei. Era important să câștigăm pentru a reduce din distanța față de play-off. Rezultatele rundei au fost în avantajul nostru."



Cu moralul la cote maxime după această victorie, Rapid se pregătește acum pentru un alt meci important, de această dată împotriva Oțelului Galați.



"Trebuie să confirmăm în continuare și trebuie să câștigăm neapărat împotriva Oțelului. E important să legi 3-4 victorii, să urci în clasament și să ajungi între primele 6 echipe. N-are rost această victorie în fața Unirii dacă nu o legăm cu o victorie împotriva Oțelului", a mai spus oficialul Rapidului.



Rapid întâlnește Oțelul Galați, sâmbătă, pe stadionul din Giulești, sâmbătă, de la ora 21:30.