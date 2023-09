Vasile Miriuță, un car de nervi! Ce s-a întâmplat la pauza meciului Ceahlăul - Chindia 1-1

Ceahlăul Piatra Neamț a terminat pe teren propriu la egalitate cu Chindia Târgoviște, scor 1-1, marți, într-un meci din etapa a șasea a eșalonului secund.

Vasile Miriuță, fost jucător cu 10 selecții în naționala Ungariei, e în prezent antrenor la Chindia Târgoviște. Meciul cu Ceahlăul a fost unul cu o semnificație interesantă pentru "Tati", care în trecut a pregătit și formația din Piatra Neamț.

Miriuță, un car de nervi

Miriuță, care înainte de a o prelua pe Chindia a fost expert la Prima Sport, a dezvăluit că a făcut iureș în vestiar la pauza meciului cu Ceahlăul.

”O primă repriză foarte slabă din partea noastră, Ceahlăul a jucat foarte bine în prima repriză, ne-a depășit la toate capitolele. La pauză am făcut trei schimbări, am schimbat și sistemul de joc, eu zic că a doua repriză am fost peste ei. Au avut acea bară, dar și noi am avut patru-cinci ocazii clare de a marca.

Dacă e să o luăm după reprize, eu zic că rezultatul de egalitate este ok, dar dacă luăm după primele 40 de minute, puteam să pierdem. Dacă făceau 2-0, era gata. Dar în ultimele 30 de minute am pus presiune și am egalat. Am fost foarte supărat după prima repriză, nu vreau să vă zic ce le-am zis băieților la pauză. Dar în repriza a doua am jucat fotbal”, a declarat Miriuță, potrivit Liga 2.ro.