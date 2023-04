În urma acestui eveniment nefericit, Ardeleanu s-a văzut forțat să își încheie prematur cariera și să-și trăiască viața în sărăcie în satul Cârligi.

Ardeleanu a suferit o fractură de tibie și peroneu, precum și o ruptură de ligamente în urma atacului lui Lăcătuș.

„24 de ani! A fost mai greu la început, când am stat primele două săptămâni în spital și m-am îngrășat apoi până pe la 120 de kilograme. Am reușit însă să le dau jos. Mă bucur că sunt sănătos acum. Nu mai am treabă nici cu Lăcătuș, cu nimeni.

În primul rând, n-ar fi trebuit să joc în acea partidă, dar am intrat fiindcă Gireadă răcise. Înainte de meci, Halagian m-a tras deoparte și m-a avertizat că Lăcătuș va încerca să mă scuipe, să mă înjure, să mă provoace. În fine, eram undeva în margine, aproape de centrul terenului, am vrut să protejez o minge și mi-am înfipt piciorul în pământ. Cuiele de la ghete erau destul de mari, s-au prins serios în gazon. Iar Lăcătuș a venit direct deasupra gleznei. Poc!

Ardeleanu nu are resentimente față de Lăcătuș

Au auzit-o și oamenii din tribună. Eu ce s-o mai aud? Am vrut să mă ridic să-l iau la bătaie pe Lăcătuș, dar, când am dat să mă scol, piciorul meu făcea balanga-dalanga. Pleca într-o parte în jambier.

Habar n-am de nicio durere, că m-am trezit direct în Salvare! Doar înainte să iasă mașina din stadion mă cam deranja piciorul, pentru că se freca acolo os pe os. Ne-am învârtit puțin, șoferul nu găsea ieșirea. Marele meu noroc a fost însă că fractura n-a produs așchii. Altfel, stăteam mai mult, poate nu mai jucam deloc după accident.

Nimic (n.r. - nu are resentimente față de Lăcătuș)! Sunt calm, îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt pe picioarele mele și nu depind de vreun cadru ca să mă mișc, așa cum a trebuit s-o fac în primele zile după operație. Asistentele mă îndemnau să stau liniștit, în pat, eu nu! N-aveam stare. Mai coboram în fața Spitalului de Urgență să-mi cumpăr ziarele, mă mai plimbam. Am plecat acasă după două săptămâni”, a spus Vasile Ardeleanu, potrivit Prosport.