Și Florin Lovin (41 de ani) s-a confruntat cu astfel de situații în cariera de jucător. Fostul mijlocaș a evoluat în trecut pentru FCSB, Oțelul Galați, Concordia Chiajna sau Astra Giurgiu. În prezent spune că nu ar mai putea lucra într-un club în care oamenii nu își primesc salariul la timp.

Florin Lovin: "Dacă ai întârziat o zi cu salariul, mi-am dat demisia!"

De trei ori campion al României, Lovin spune că tocmai din această cauză nu s-a mai întors în fotbalul românesc. Mai multe cluburi i-au propus să lucreze în zona administrativă, dar nimeni nu i-a promis că îi poate plăti salariul la timp.

"Spre politică nu m-am dus pentru că am niște principii foarte solide și nu m-aș abate de la ele sub nicio formă. Iar în politică trebuie să fii cameleon, să te adaptezi, să îți înalci principiile. Legat de fotbal, am avut nenumărate oferte, cel puțin din zona Moldovei, pentru a mă alătura unor proiecte. La mine e foarte simplu, după cinci minute se simplifică lucrurile.

Eu nu aș accepta niciodată să conduc un club, sau să fac parte dintr-o structură, în care angajatul să aibă o zi întârziere (n.r la salariu). Nu am cum să-i cer unui om să facă, să presteze un lucru, dacă nu îl plătesc la timp. La mine e clar! Dacă ai întârziat o zi cu salariul, eu mi-am dat demisia! Acolo au căzut toate discuțiile", a declarat Florin Lovin, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.

A intrat în lumea afacerilor

Pentru că în fotbalul românesc există foarte puțină predictibilitate, Florin Lovin a decis să intre în lumea afacerilor. Lovin a investit sute de mii de euro în piața imobiliară din Bacău.

Acesta a ridicat mai multe apartamente de lux și spune că în prezent câștigă mai bine decât în perioada în care evolua în Liga 1. Prețul pentru o noapte de cazare pornește de la 400 de lei și poate ajunge chiar la 1000 de lei.

La început, Lovin a avut un magazin online pentru vânzare de ghete de fotbal. Ulterior a vândut platforma unei firme din străinătate, după ce comenzile au crescut foarte mult.

Ca jucător, Florin Lovin a evoluat pentru FCM Bacău (2001-2005), FCSB (2005-2009, atunci avea numele Steaua), 1860 Munich (2009-2011), AO Kerkyra (2011-2012), SV Kapfenberg (2012), SV Mattersburg (2012-2014), Oțelul Galați (2014), Concordia Chiajna (2014-2015), Astra Giurgiu (2015-2017).

Florin Lovin a ridicat deasupra capului trofeul de campion al Ligii 1 în 2005, 2006 și 2016.

VIDEO Florin Lovin a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)