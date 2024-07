Îmbrăcat la patru ace, antrenorul care l-a pregătit pe Denis Drăguș la Gaziantep a oferit câteva declarații și despre viitorul său. Marius Șumudică este liber de contract din luna martie, de când a plecat de la formația din Turcia.

Marius Șumudică: ”Am pierdut o ofertă din Qatar, nu vreau să spun din cauza cui!”

”Șumi” a dezvăluit că a refuzat recent o ofertă din Iran și a ratat propunerea unui club din Qatar, din cauza unei persoane care a amânat să îi ofere un răspuns. Cel mai probabil, tehnicianul a făcut referire la Dan Șucu, patronul celor de la Rapid, care a negociat în această vară cu Marius Șumudică. În cele din urmă, Șucu a făcut un pas în spate și a decis să mizeze pe Neil Lennon.

Totuși, Șumudică așteaptă în continuare oferte și are încredere că va reveni curând pe bancă.

Tehnicianul nu exclude nici revenirea în campionatul României, însă orice club care îl va contacta va fi nevoit să îi ofere anumite garanții.

”Mi-aș dori (n.r. să lucreze din nou cu Drăguș), dar va fi destul de greu, aș putea să preiau din nou o echipă din Turcia și să lucrez, dar e foarte greu în Europa să ajungi în primele cinci campionate.

Alaltăieri am avut o ofertă din Iran, dar am refuzat-o, nu am vrut să plec acolo. Respect Iranul, dar am crezut că este un pas în spate și nu am vrut. Sper să am șansa să lucrez iar cu alți foști jucători. Șumudică nu se oprește aici, voi lua români oriunde mă voi duce.

Am avut niște oferte, am avut una din Arabia Saudită pe care am refuzat-o, am pierdut una din Qatar, nu vreau să spun din cauza cui am pierdut-o așteptând și crezând că voi ajunge antrenor acolo, dar nu mai contează. Am refuzat una acum. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sunt un antrenor profesionist, îmi doresc să lucrez. În scurt timp, cred că voi fi din nou pe bancă.

M-aș întoarce și în campionatul românesc, dacă ar fi un proiect ok, unde să îmi pot desfășura activitatea și clubul să nu aibă probele financiare. De aici am plecat, iubesc România și aș vrea să dau înapoi României ceea ce mi-a oferit România mie, școala de antrenor, am antrenat 7 ani în străinătate. Nu este ușor să antrenzi trei ani în Arabia Saudită și să nu fii dat afară, să antrenezi patru ani în Turcia. Eram la un moment dat singurul antrenor străin din Turcia”, a spus Marius Șumudică.

VIDEO Declarațiile lui Marius Șumudică