Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, spune că a investit 50 de milioane de euro în fotbalul din Craiova, fără a menționa însă și câți a câștigat în perioadele în care echipa mergea bine și putea face transferuri pe bani mulți.



Printre altele, Mititelu a dezvăluit că a controlat totul la echipa pe care o patronează, inclusiv în perioada în care s-a aflat în detenție.

Mititelu, investiție uriașă în fotbal



"Eu nu sunt un patron care să stea acasă sau în vacanţă. Eu am iubit fotbalul de când eram copil. Eu de la nouă ani vin după echipa asta. Am fost în toate posturile la echipa asta.



A fost o mare slăbiciune a vieţii mele. Eu am avut-o cu fotbalul. Am consumat foarte mulţi bani, am 50 de milioane de euro, minimum, băgaţi în fotbal. Nu exagerez. Şi nu sunt un om bogat, cum este Şucu. Eu am cei mai mulţi bani pierduţi în fotbal, dar eu nu mă compar cu ei.



Am 25-30 de milioane de euro, până la 2011, investiţi. Chiar am avut noroc de niște bani, iar cei mai mulţi i-am băgat în fotbal. Îmi place să mă bag, să văd ce e acolo, ce se întâmplă. Am controlat totul şi din detenţie", a spus Adrian Mititelu, potrivit GSP.



FCU Craiova ocupă locul șapte în clasamentul Ligii 2, aflându-se la un singur punct de locul șase, care asigură accederea în play-off.