Supermeci de retragere pentru un fost jucător de la Rapid și FCSB!

Sub denumirea "România All Time vs. Mihai Roman and Friends" va avea loc meciul de retragere al fotbalistului Mihai Roman.

Va fi inaugurat și noul stadion din comuna Putna

Partida jucată în cinstea carierei impresionante a lui Mihai Roman (306 meciuri și 38 de goluri în Liga 1) se va desfășura la Putna, ocazie cu care va fi inaugurat și noul stadion modern de 1.500 de locuri din localitate. Lovitura de începere va fi dată de medaliata olimpică Ancuța Bodnar.

Pe teren se vor găsi nume importante din fotbalul românesc, precum Dorin Goian, George Ogăraru, Vasile Maftei, Florin Prunea, Tybor Selymeș, Liviu Ciubotariu, Jean Vlădoiu, Vasile Maftei, Raul Rusescu, Daniel Niculae, Daniel Bălan, Mihai Guriță, Cătălin Munteanu, Dani Coman, Mihai Pintilii, Lucian Filip, Ovidiu Herea, Adrian Iordache, Cristian Bălgrădean, Bogdan Andone, Emil Dică, Marian Ivan, Octavian Abdrudan, Dragoș Grigore, Junior Morais și Vladimir Bozovic.

Născut la Putna, consacrat la Brasov, Rapid, FCSB și Botoșani

Mihai Roman (39 de ani) este născut la Putna (jud. Suceava) și a fost legitimat la AS Bradul Putna (1999-2000), Bucovina Rădăuți (2000-2005), Cetatea Suceava (2005-2007), FC Brașov (2007-2010), FC Rapid București (2010-2013), Toulouse (2013-2016), FCSB (2018-2020) și FC Botoșani (2016-2018, 2019-2023).

Are 10 meciuri pentru echipa națională a României, strânse în perioada 2009-2012. După ce s-a lăsat de fotbal a devenit team manager la FC Botoșani. În palmares are o promovare în Liga 1 cu FC Brașov (2008) și o finală de Cupa României cu Rapid (2011-2012).

