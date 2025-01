Marius Șumudică (53 de ani) are un stil aparte de a vorbi despre ce i se întâmplă ca antrenor al Rapidului. Când îl asculți, te și întrebi oare ce trăiesc tehnicienii care sunt la formații precum Liverpool, Manchester City sau Barcelona, dacă la Rapid presiunea e atât de sufocantă, pe cât pretinde Șumi?!

Ajuns în fața jurnaliștilor după victoria din weekend, 2-1 cu Poli Iași, antrenorul giuleștenilor a ținut să sublinieze cât a suferit, la Dubai (Emiratele Arabe Unite), unde formația sa a efectuat cantonamentul de iarnă.

„Te uiţi la mine ce cearcăne am? Se vede, nu? Nu beau, nu trosnesc nimic. Ştii cât am dormit eu în Dubai în 9 zile? 10 ore şi 37 de minute, atât a dormit Şumudică în Dubai în cele 9 nopţi! Mă plimbam ca boul prin recepţie, aşteptam să dea drumul la micul dejun. Eu şi cu pakistanezii ăia (n.r. – angajații hotelului), i-am şi ajutat să aducă omleta. De la ora 3 dimineaţa, mă tot plimbam pe acolo (n.r. – pe la recepție). Într-o dimineaţă, am intrat într-un resort şi i-am văzut pe unii cum jucau golf. Şi m-am uşchit de acolo, ca să nu-mi dea vreo minge în gură şi să rămân cu vreo strungăreaţă“, a povestit Șumudică.