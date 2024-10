Stelios Parpas, preferatul lui Gigi Becali, l-a descris pe patronul de la FCSB, dar și pe Stoichiță

Stelios Parpas (39 de ani), fotbalist cipriot care a evoluat la echipa Steaua București pe postul de fundaș, împrumutat de la AEL Limassol, a vorbit pentru Iamsport înaintea partidei Cipru - România, azi de la 21:45.



Parpas a jucat la Steaua 15 meciuri în sezonul 2010 - 2011 și era unul dintre preferații lui Gigi Becali în perioada în care echipa era antrenată de Mihai Stoichiță.

Amintirile cu Becali și Steaua le păstrează vii în minte.

"Au fost prea multe. Îmi amintesc că la un moment dat, când am ajuns în Antalya, în 2-3 zile aveam un meci amical. Cred că împotriva lui Bate Borisov. Era o vreme foarte rea, ploua și bătea vântul. Am fost să jucăm, începusem încălzirea, iar atunci a apărut Gigi. A aterizat cu un elicopter, a verificat terenul, care era foarte rău. A zis apoi: “Nu! Nu-mi pun jucătorii să joace pe acest teren. Este foarte prost, pot avea accidentări. Oprim acest amical, nu jucăm azi.



(Și nu ați jucat?) Nu. Au anulat meciul. Din acea zi am spus că acel om este nebun. Făcea ce voia. A fost amuzant. (despre relația cu Becali). Foarte bună, nu am avut probleme cu el. Mereu venea la echipă", a povestit Parpas, într-un inteviu pentru Iamsport.ro.



Cipriotul a vorbit și despre actualul director tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță. Oficialul de la Casa Fotbalului era tehnicianul Stelei în perioada în care Parpas evolua la gruparea roș-albastră.



(Ești mirat că Stoichiță e directorul tehnic al FRF?) "Nu sunt. Mihai este un om care iubește fotbalul. Un om amuzant, care înțelege bine fotbalul. L-am avut antrenor la 3 echipe. Când am venit la Aris l-am găsit acolo, apoi m-a găsit el la AEL Limassol și apoi am mers la el la Steaua. Are ochi buni și idei bune despre fotbal, poate ajuta federația.



Mihai mereu glumește. Sunt multe amintiri, dar nu-mi vine una în minte acum. Dar îmi amintesc că este un om cu care poți bea o cafea și să vorbești cu orele", a mai spus Parpas, în interviul pentru sursa mai sus citată.