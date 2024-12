În lotul Universității Craiova, unul dintre cei mai importanți jucători e mijlocașul Ștefan Baiaram (21 de ani). Pentru care „vorbesc“ cifrele sale din actuala ediție a Superligii: 21 de meciuri, 7 goluri. Cu acest bilanț, Baiaram e al doilea cel mai bun marcator al oltenilor, după Alex Mitriță, cu opt reușite.

Chiar dacă e un fotbalist de marcă din campionatul nostru intern, nu toți știu povestea impresionantă a lui Baiaram. Care a reușit să ajungă un sportiv important, după ce a crescut la orfelinat. Spre lauda sa, mijlocașul oltean n-a uitat de unde a plecat și a păstrat acest obicei frumos, de a vizita locul unde a crescut, în fiecare an, mai ales de Sărbători.

În dialog cu Orangesport.ro, Baiaram a povestit că sunt oameni de la orfelinatul respectiv cu care se cunoaște de peste 20 de ani.

„Eu am crescut la casa de copii, de fiecare data mă duc acolo mai ales de Sărbători, când încerc să donez bani, să donez haine, să găsim cazuri care pot să fie ajutate. Consider că asta trebuie să facem noi, dacă avem posibilitatea să oferim un tricou, să oferim un ban. E păcat să nu o facem. De fiecare data când mă duc acolo sunt oameni care mă cunosc de la 6 luni, adică gândiţi-vă că sunt 22 de ani de când mă cunosc şi e o mândrie să pot să-i ajut şi să am şi eu grijă de acei oameni. Copiilor de acolo le spun să-și urmeze visul, pentru că şi eu am fost în aceeaşi situaţie, tot de aoclo am plecat şi eu“, a declarat fotbalistul Craiovei.