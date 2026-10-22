VIDEO EXCLUSIV Și-a anunțat retragerea la câteva zile după ce a fost propus de Pițurcă în Superliga!

Și-a anunțat retragerea la câteva zile după ce a fost propus de Pițurcă în Superliga! Fotbal intern
SPORT.RO
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Victor Pițurcă (70 de ani) militează pentru cât mai mulți antrenori români în Superliga, iar recent a propus patru nume pentru cluburile aflate în căutare de tehnicieni.

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Bogdan LobontVictor Piturca
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Nemulțumit de invazia antrenorilor străini din Superliga, Pițurcă le-a cerut cluburilor, într-un interviu pentru PRO TV, să le acorde mai multă încredere românilor, iar în discursul său a oferit și patru variante de tehnicieni care ar merita să lucreze în prima divizie: Adrian Mutu, Adrian Iencsi, Bogdan Lobonț și Florin Bratu.

Bogdan Lobonț și-a anunțat încheierea carierei de antrenor: "Nu mai vreau, e simplu"

Lobonț (48 de ani) nu va mai avea această ocazie. Fostul portar a anunțat, joi, la VOYO Sport Live, că nu își mai dorește să antreneze, excluzând inclusiv varianta de a prelua România U21.

"Dacă m-ar interes România U21? Eu nu mai vreau să fiu antrenor! E simplu", a spus Lobonț.

Fostul portar de la Rapid, Dinamo, Ajax, Roma sau Fiorentina a continuat: "Îi mulțumesc lui nea Piți. Din câte am înțeles, a spus și de numele meu într-o intervenție, dar antrenor nu! Eu cred că pot să dau mult mai mult din altă postură. Mi-a prins foarte bine (n.r - experiență de antrenor), dar acum pot să spun că, în ceea ce vreau să fac, sunt mult mai pregătit și înțeleg mult mai bine alte dinamici".

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Lobonț, de la antrenor de portari, până la selecționer și director tehnic

Bogdan Lobonț și-a început cariera de antrenor în sezonul 2018/2019, când a lucrat la Universitatea Cluj, în liga secundă. Ulterior, a făcut parte din staff-ul lui Cosmin Contra la naționala de seniori a României.

Lobonț a mai fost selecționerul naționalei U20 a României, în perioada august 2021 - iunie 2022, iar în 2023 a semnat cu Rapid, unde a fost, pe rând, antrenor de portari, antrenor interimar și antrenor secund.

Ultima experiență a fostului portar al naționalei a fost la CSM Olimpia Satu Mare, unde a ocupat funcția de director tehnic în perioada ianuarie - octombrie 2015.

În prezent, Bogdan Lobonț este invitat permanent la emisiunile VOYO Sport Live și Play On Sport.

  • Bogdan lobont u cluj 3
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