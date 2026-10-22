Nemulțumit de invazia antrenorilor străini din Superliga, Pițurcă le-a cerut cluburilor, într-un interviu pentru PRO TV, să le acorde mai multă încredere românilor, iar în discursul său a oferit și patru variante de tehnicieni care ar merita să lucreze în prima divizie: Adrian Mutu, Adrian Iencsi, Bogdan Lobonț și Florin Bratu.

Bogdan Lobonț și-a anunțat încheierea carierei de antrenor: "Nu mai vreau, e simplu"

Lobonț (48 de ani) nu va mai avea această ocazie. Fostul portar a anunțat, joi, la VOYO Sport Live, că nu își mai dorește să antreneze, excluzând inclusiv varianta de a prelua România U21.

"Dacă m-ar interes România U21? Eu nu mai vreau să fiu antrenor! E simplu", a spus Lobonț.

Fostul portar de la Rapid, Dinamo, Ajax, Roma sau Fiorentina a continuat: "Îi mulțumesc lui nea Piți. Din câte am înțeles, a spus și de numele meu într-o intervenție, dar antrenor nu! Eu cred că pot să dau mult mai mult din altă postură. Mi-a prins foarte bine (n.r - experiență de antrenor), dar acum pot să spun că, în ceea ce vreau să fac, sunt mult mai pregătit și înțeleg mult mai bine alte dinamici".