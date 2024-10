Cristian Gheorghe, fondatorul Sports Business Academy, a vorbit timp de 50 de minute, la Poveștile Sport.ro, despre cum a pus pe picioare academia de sports business, a dat timpul înapoi până în perioada în care ocupa funcția de președinte executiv la Sportul Studențesc, dar a discutat și despre temele zilei din sport.

Salvatore ”Toto” Schillaci trebuia să vină în România

În ceea ce privește un mare regret de pe plan profesional pentru Cristian Gheorghe, este acela că nu l-a avut invitat la unul din evenimentele Sports Business Academy pe marele Salvatore ”Toto” Schillaci. Fostul mare fotbalist decedat în acest an trebuia să fie invitat anul trecut, în 2023, dar în cele din urmă s-a decis să fie invitat la o altă ediție, în anii următori.

”El este un regret, un regret mare, îl puteam avea invitat. Eu am spus: 'E, lasă, avem timp, putem să îl aducem la anul'. Nu mai avem ce să facem, s-a stins. Trebuia să fie ediția trecută, ediția a 9-a, dar am zis: 'Avem mulți invitați, hai să-l lăsăm pentru ediția a 10-a sau ediția a 11-a'. Uite, sunt situații în viață... ajungi să pierzi oamenii și îți dai seama că nu ai pierdut un om, ai pierdut o parte din tine.

Chiar dacă noi nu eram apropiați, am realizat și mai mult ce am pierdut în momentul în care am văzut un filmuleț cu Real Madrid, când a fost un moment de reculegere. Momentul acela l-am salvat în telefon, pentru că... poza asta valorează și mai mult acum (n.r. – o poză a lui Cristian Gheorghe alături de Schillaci).