S-a întâmplat în Liga 1! I-a pus pus pistolul la cap și a vrut să tragă! Explicațiile rapidistului

Gheorghe Butoiu (52 de ani), fost atacant la Farul, Rapid și FC Național, a rememorat un eveniment șocant din viața sa.

Butoiu a dezvăluit că in sezonul 1998-1999, pe când activa ca jucător la FC Național, l-a amenințat cu arma pe șoferul autocarului de la Farul, echipa de la care plecase.

„Eram la FC Național și am jucat la Farul. Am câștigat cu 1-0. Eram cinci jucători care am fost la Farul în trecut, eu, Cristi Munteanu, Tibi Curt, Carabaș și Gică Barbu. Iar antrenor era Florin Marin.

După meci, șoferul autocarului l-a luat pe Carabaș și i-a dat o palmă peste ceafă. Îi zic «Ce faci, bă Jeane?». M-am dus la vestiar, am luat pistolul, l-am armat și i l-am pus la cap. Nu era cu gloanțe. Nu aș fi tras, doar l-am speriat. Șoferul era mare și m-am gândit că poate îmi dă și mie una. Așa că am luat pistolul că poate se speria”, a spus Butoiu, potrivit gsp.

Butoiu a debutat în Liga 1 în sezonul 1989/1990, la Farul, club pentru care a aevoluat până în 1996. De acolo s-a transferat la Standard Liege, însă a revenit în România, la Rapid, după doar șase luni de zile. Doi ani mai târziu, în 1998, a revenit la Farul, unde a stat până în 1999, când a semnat cu FC Național. După un an a revenit la Farul, de unde s-a retras în 2001.