Pentru FCSB aceasta a fost cea de-a șaptea victorie consecutivă în derby-ul cu Dinamo.

Zeljko Kopic a susținut la finalul meciului că diferența a făcut-o lipsa de experiență a jucătorilor săi în meciurile cu miză.

"Cred că a fost vorba și despre faptul că mulți dintre jucătorii mei au fost astăzi la primul lor derby. Nu este ușor să ieși pe teren și să joci în fața unei arene pline.



Trebuie să analizăm, să continuăm să muncim. Cred că am avut momente bune azi, rezultatul putea fi mai bun. Nu e ușor să joci pentru Dinamo când ai un sezon bun, așteptările sunt din ce în ce mai mari. Am încercat să preparăm bine meciul, dar pentru unii jucători a fost primul derby, avem jucători tineri.

Nu e ușor să faci față unui stadion plin, simți presiune, mă aștept să jucăm din ce în ce mai bine. FCSB a jucat atâtea meciuri în Europa, au acumulat experiență.

La pauză am vorbit cum să folosim mai bine spațiile dintre linii în fața defensivei lor. Defensiv am stat bine, n-au avut multe oportunități, dar diferența a fost făcută de curaj. Adversarul a avut calitate, sunt puternici în dueluri, nu e ușor să faci unele lucruri, dar nu pot spune că n-am încercat.

Fundașii trebuiau să fie mai aproape de Bîrligea, care a avut o execuție frumoasă. Am fost aproape și noi, dar ne-au lipsit execuțiile. Am dus multe mingi sus, am avut posesie mai mare, dar nu am fost suficienți de buni la finalizare.

Suntem încă sus, la 3 puncte sub locul 2. Avem o echipă care vrea să joace, să devină mai bună. Am avut mulți jucători accidentați, nu toți jucătorii care au jucat azi sunt în cea mai bună formă. Vom continua să jucăm bine și ne vom reveni", a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.



Dinamo are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru etape ale Superligii. FCSB e neînvinsă de şase etape în campionat, având în această perioadă patru victorii şi două egaluri.



Echipele de start la Dinamo - FCSB



Dinamo: Golubovic – Sivis, Boateng, Homawoo, Opruț – Olsen, Gnahore, Cîrjan – Milanov, Selmani, Politic; Rezerve: Roșca – Licsandru, Soro, Abdallah, Peagu, Bani, Patriche, Caragea, Luna, Mărginean, Costin



FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Miculescu, Șut, Olaru – Băluță, Bîrligea, Oct. Popescu; Rezerve: Vlad – Panțîru, Ștefănescu, Edjouma, Popa, Chiricheș, Baeten, Pantea, Musi, Ngezana, Alhassan, Luis Phelipe.