Mirel Rădoi (43 de ani) s-a întors de curând la Universitatea Craiova, după un prim mandat pe care l-a avut la aceeași echipă, între august – decembrie 2022.

La prima sa ședere în Bănie, plecarea tehnicianului a fost cauzată și de o decizie radicală pe care a luat-o după un meci din Cupa României, în grupe, cu Ocna Mureș (1-1). La finalul întâlnirii, care a adus un rezultat rușinos pentru olteni, Rădoi i-a exclus din lotul Craiovei pe Sergiu Hanca, Ionuț Vînă, Andrei Ivan și Jovan Markovic. Mai ales ultimii doi erau, la vremea respectivă, printre vedetele lotului.

Rădoi însă a renunțat la cei patru, fără ezitare și, foarte important, fără să ceară voie din partea conducerii. Mai mult, într-un interviu exploziv acordat după acel meci cu Ocna Mureș, Rădoi i-a acuzat pe cei patru de lipsă de implicare, iar despre Markovic a spus, răspicat, că are mai multe kilograme în plus.

Așa cum se întâmplă în mediul toxic din fotbalul românesc, decizia lui Rădoi, de a se debarasa de niște jucători care nu respectau rigorile profesionalismului s-a întors împotriva antrenorului. Pentru că, după partida din cupă, Mirel a mai rezistat doar trei meciuri, la Craiova: 2-2 cu Rapid, 1-1 cu Chindia și 0-2 cu Craiova lui Mititelu.

Niște vedete ajunse în anonimatul fotbalului

Rădoi a plecat de la Craiova, iar cei pedepsiți de el s-au întors, fără probleme, în lotul Craiovei. În timp însă, fotbalul i-a pedepsit. Mai ales pe Andrei Ivan și Jovan Markovic, două vedete ajunse, astăzi, în anonimat.

Primul se zbate în liga a doua turcă, după ce Universitatea Craiova l-a împrumutat la Adanaspor până în vară. Adanaspor e ca și retrogradată în liga a treia, în acest moment. Iar Andrei Ivan (28 de ani), atacant, a marcat ultimul gol pe data de 18 mai 2024!

Jovan Markovic (23 de ani) s-a pierdut și el. Craiova s-a debarasat și de el prin împrumuturi succesive. Mai întâi, la Hermannstadt, unde a adunat doar 4 meciuri și 107 minute pe teren. Iar astăzi, Markovic a ajuns la Oțelul Galați. Și în privința acestuia, vârf de atac, e nevoie de o căutare temeinică, pentru a vedea când a marcat ultima dată. Potrivit statisticilor, ultima reușită a lui Markovic datează din 29 februarie 2024, când și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un Petrolul – Universitatea Craiova (2-3).

Rădoi a explicat și acum excluderea vedetelor



La revenirea sa, la Craiova, în ianuarie, Rădoi și-a adus aminte de cum a procedat în cazul jucătorilor excluși, în primul său mandat.

„Mizez pe cele trei lucruri pe care le-am cerut de fiecare dată pe unde am fost: atitudine, organizare şi responsabilitate. N-au cum să lipsească acestea trei la niciun club profesionist. A fost atunci cu cei patru jucători o decizie în care am avut dreptate doar 50 la sută, pentru că, dacă stau să mă gândesc, după 2 ani, trebuia să iau acea măsură după ce înştiinţam şi clubul. Am avut aceeaşi problemă la Al Jazira (n.r. - în Emirate) şi am anunţat clubul şi am luat decizia împreună“, a spus Rădoi.