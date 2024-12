La 14 ani a plecat în Italia cu toată familia, dar România rămâne marea lui iubire. Matei Ilie de la CFR Cluj visează să rămână în echipa de Mondial a lui Mircea Lucescu.



Pentru Matei Ilie anul 2024 a fost unul dintre cei mai buni ai carierei sale. La 22 de ani, fotbalistul a bifat cel mai mare obiectiv al său de până acum: prezența la echipa națională.



"A fost un moment emoționant, nu pot să descriu acel sentiment. Chiar toată viața am visat la acel lucru", a spus Matei Ilie.

17 meciuri a strâns Ilie în tricoul lui CFR Cluj în acest sezon, adunând 1396 de minute în toate competițiile.

Matei Ilie, alături de familie de Crăciun



Matei are contract cu CFR până în 2027 și visează să joace în Italia. Fundașul de 22 de ani este fiul unui fost fotbalist – tatăl său a jucat aproape 300 de meciuri pentru Ceahlăul.



"Nu știu dacă sunt mai talentat (n.r. decât tatăl său), dar am muncit foarte mult de când am plecat la 14 ani. Am muncit enorm în fiecare zi, nu m-am oprit niciodată și de aceea am ajuns aici", a mai spus Ilie.



De Crăciun, Matei a retrăit cele mai frumoase amintiri din copilărie.



"Nu (nu-i cerea dulciuri lui Moș Crăciun), cred că lucruri legate de fotbal, cum ar fi ghete sau jocuri pe PlayStation, când eram foarte mic", și-a amintit Matei Ilie.