Lucrurile s-au complicat extrem de mult pentru Dinamo după retrogradarea în liga secundă. A pierdut sponsorul principal, iar acum oficialii clubului din „Groapă” încearcă să găsească un finanțator pentru a scoate clubul din insolvență.

Cristi Munteanu, unul dintre fotbaliștii care îmbrăcau tricoul lui Dinamo la ultimul titlu câștigat de „câini” în Liga 1, le prevede un viitor sumbru dinamoviștilor.

Când va fi gata noul stadion va fi înghesuială la Dinamo, crede Munteanu

Munteanu crede că lucrurile se vor schimba la Dinamo în momentul în care va fi reconstruit stadionul din „Ștefan cel Mare”.

„Da, în ultimul an mă așteptam. Am văzut ce se întâmplă acolo, am văzut că lucrurile au o singură direcție, adică cea de retrogradare. Anul trecut s-a salvat miraculos și era clar că cu datoriile care se aflau la club nu aveau cum să nu aibă altă direcție. Acum, cine e vinovatul, e greu de spus și de ce s-a adus în situația asta.

Nici nu știu ce-i bine, s-o ia din Liga 4, cum a făcut-o Rapidul, Oțelul la un moment dat, sau să te chinui așa. Nu mai văd reacții la DDB, ei care erau implicați, informau marea masă de dinamoviști din țară. Acum văd o tăcere, înseamnă că probabil știu mai multe lucruri acolo și nu mai ies cu declarații sau și-au pierdut optimismul. Clar fotbalul românesc pierde din cauza dispariției lui Dinamo.

Sunt tânăr, am 40 și ceva de ani. Sper să mai fiu mulți ani de acum încolo. Când va fi stadionul gata sper să nu fie înghesuială mare la Dinamo, sau care să investească la Dinamo. Cred că așa se va întâmpla. Când ai stadion în centrul Bucureștiului, atunci se vor înghesui oamenii cu puteri financiare să se implice la Dinamo. La greu, din păcate, nu e nimeni lângă ei”, a spus Cristi Munteanu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Dinamo, care a evoluat neîntrerupt în primul eşalon din 1948, a retrogradat în Liga 2 după ce a fost eliminată de Universitatea Cluj în barajul de promovare/menținere în Liga 1, scor 3-1 (la general). Formaţia „alb-roşie” este al doilea cel mai titrat club din campionatul României, cu 18 titluri şi 13 Cupe ale României.