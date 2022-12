Fostul fundaș din Giulești a dezvăluit că la un moment dat a complotat cu Zeno Bundea pentru a-i face o farsă lui Daniel Pancu.

Pancu, lăsat fără televizor de colegi

Profitând de faptul că Pancu avea mereu ușa deschisă la garsonieră, cei doi au profitat de neatenția fostului căpitan al Rapidului pentru a-i sustrage televizorul.

„La vremea respectivă se mai spărgeau case, apartamente, garsoniere. Noi aveam fiecare o garsonieră, stăteam pe același hol.

Ușa lui fiind deschisă, am hotărât să mergem, să intrăm pe șest și să îi furăm televizorul. Am mai luat niște haine din dulap, le-am aruncat pe jos, vreo 2-3 le-am luat cu noi, am pus talpa pe fața de masă din bucătărie și cu geamul deschis din bucătărie.

Fiind foarte speriat, a zis că i-a spart cineva garsoniera, că i-au furat televizorul, i-au furat din haine, noi nu știam cum să ne abținem”, a povestit Adrian Iencsi pentru PRO TV.