Sunt trei ani de când fostul fundaș stânga s-a retras din activitate, iar acum activează ca antrenor în cadrul academiei lui Poli Timișoara.

Este doar primul pas în cariera de antrenor pe care Latovlevici vrea s-o clădească. Vrea să pregătească echipe de seniroi și a dezvăluit, în cadrul emisiunii ”VOYO SPORT LIVE”, că nu a dus lipsă de oferte nici în această perioadă.

Iasmin Latovlevici vrea să preia echipe de seniori

Latovlevici a purtat câteva discuții cu echipe din Liga 2, iar în vară a avut ocazia de a prelua o echipă din al treilea eșalon, însă negocierile nu s-au concretizat.

„Este foarte frumos, e o responsabilitate foarte mare. Aș sta zi și noapte pe teren ca să-i ajut, dar mi-am dat seama că nu depinde numai de mine. E foarte important să știe ce își doresc ei. Unii sunt ca și orice copil, în căutări, alții în tot felul de chestii d-astea, de nesiguranță. Mă rog, alte vremuri, trebuie să-și găsească drumul.

Drumul meu e altul, mă văd mult mai sus. Am avut niște discuții cu niște echipe din Liga 2, a mai fost și în vară, după ce mi-am luat licența A, oportunitatea să mă duc în Liga 3 și nu s-a concretizat. Prin muncă poți să ajungi destul de departe până îți găsești resursele”, a spus Latovlevici, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Născut în Moldova Nouă, Latovlevici a evoluat în cariera sa de fotbalist pentru Poli Timișoara, dar cele mai importante performanțe au fost la FCSB, unde a jucat între 2010 și 2015.

În străinătate, fostul fundaș stânga a evoluat în Turcia și Ungaria, reușind să bifeze un sezon la Galatasaray, cu care a câștigat titlul de campion.