Mutu 45 | „Briliantul”, trezit în miezul nopții de Zlatan, care avusese un coșmar cu Ronaldo: „Doar atunci s-a întors la somn”

Adrian Mutu (45 de ani) și Zlatan Ibrahimovic (42 de ani) au fost colegi de echipă la Juventus pentru un an, în sezonul 2005/06, acolo unde au împărțit și aceeași cameră.

Mutu a dezvăluit că într-o noapte, pe când îmbrăca tricoul lui Juventus, a fost trezit din somn de Zlatan, care tocmai avusese un coșmar: visase că CR7 e mai bun decât el.

„Zlatan e cel mai bun. Obișnuiam să dormim în aceeași cameră. Într-o noapte, s-a trezit.

Ibra mi-a spus: 'Adi, trezește-te! Am avut un coșmar. Am visat că Ronaldo e mai bun decât mine!'

Abia s-a întors la somn după ce i-am zis: 'Nu, nu! Tu ești cel mai bun din lume! Linistește-te!'”, a povestit Adi Mutu, potrivit Football Talk.

