Cei de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua au luat atitudine după ce Mircea Lucescu a spus că nu se arată interesat de deciziile luate de Instanțele judecătorești cu privire la palmaresul Stelei.



Selecționerul a spus că va continua să o numească ”Steaua” pe FCSB, deoarece, spune el, este vorba despre o interpretare personală bazată pe continuitatea sportivă.



Mircea Lucescu: ”Mă apucă râsul”



După reacția acidă a lui Marius Lăcătuș, selecționerul a venit cu o replică elegantă. ”Nu crede ceea ce spune”, e convins ”Il Luce”.



„(n.r. Despre declaraţiile lui Marius Lăcătuş) Mă apucă râsul. N-are niciun rost să îi răspund pentru că sunt convins că nu crede ceea ce spune.

Mai și spune că mi-am dorit să fiu la Steaua. Am fost chemat de Bolteanu, am fost la ei la minister, am refuzat categoric când eram la Corvinul Hunedoara”, a spus Mircea Lucescu, la Fanatik.ro.



Florin Talpan: ”FCSB a parazitat-o ani de zile pe Steaua București!”



Mircea Lucescu a fost și principala țintă a juristului clubului Steaua, Florin Talpan, cel care a vorbit recent despre războiul dintre CSA Steaua și FCSB.



”Lucescu trebuie să accepte că Steaua București aparține statului român, aparține militarilor din anul 1947. FCSB este o altă echipă care nu are nici o legătură cu Steaua București, doar a parazitat-o ani de zile”, a scris Talpan.