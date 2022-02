Mihai Iosif, tare ca stânca! Mesaj puternic transmis când a fost întrebat dacă se teme pentru postul său

Antrenorul Mihai Iosif, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa putea fi acum pe podium în clasamentul Ligii I dacă ar fi putut juca pe noul Stadion Giuleşti, aflat încă în procedura de autorizare.

"În clasament suntem acolo (n.r. - locul 7), ca să spun aşa ... putem s-o luăm în sus, putem s-o luăm şi în jos. Cu siguranţă dacă jucam în Giuleşti acum puteam fi pe podium. Cu siguranţă anul viitor ne vom bate la titlu, asta e părerea mea, jucând pe noul stadion. Eu mi-aş dori, în calitate de antrenor, să intrăm să jucăm cât mai repede pe Giuleşti. Dar acum nu ştim care este stadiul autorizaţiilor, sunt lucruri care nu depind de noi", a afirmat el.

Tehnicianul speră ca Rapid să obţină prima sa victorie după şase etape, vineri, cu Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

"Ne aşteaptă un meci cu o echipă foarte bună, o echipă care are nişte condiţii extraordinare pentru Liga I. Am studiat plusurile şi minusurile celor de la Sepsi şi sperăm, cu o mai mare concentrare în faţa porţii, să putem învinge. Sepsi practică un joc bun. În tur am făcut 2-2 după ce în minutul 60 am rămas în 10 jucători. Suporterii ne vor lipsi la acest meci, pentru că jucăm cu porţile închise, dar chiar şi aşa sper să fie alături de noi. Sper să îşi dea seama că noi vom da totul pentru Rapid şi pentru victorie", a menţionat Iosif.

"Sub nicio formă nu este un blocaj. Dacă luăm ultimele meciuri nu cred că am jucat slab. Doar ratările ne-au privat de victorie. Am ratat monumental. Noi ştim ce lucrăm, ce facem la antrenamente şi poate câteodată nu ne iese. Discuţii normal că sunt după fiecare meci, indiferent de rezultat, dar ceartă şi scandal nu există la noi în vestiar", a adăugat antrenorul.

Iosif, întrebat dacă se teme pentru postul său

Întrebat dacă îl amuză faptul că după fiecare meci se vorbeşte despre înlocuirea sa, Mihai Iosif a răspuns: "Ce să mai mă amuze... sunt destul de călit. Sper ca pe cei tineri să nu îi influenţeze ce apare pe reţelele de socializare în mod negativ, mă refer la anumite comentarii. Dar ăsta e fotbalul, pe mine mă lasă rece lucrurile astea".

Echipa de fotbal FC Rapid întâlneşte formaţia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, vineri, de la ora 19:55, pe stadionul din Mioveni, într-o partidă contând pentru etapa a 26-a a Ligii I. Meciul se va desfăşura fără spectatori, clubul Rapid fiind sancţionată cu disputarea unei etape cu porţile închise din cauza incidentelor provocate de suporterii proprii.