Tehnicianul care a promovat Rapidul în Superliga a împărtășit câteva dintre momentele dificile și neîmplinirile care i-au marcat perioada petrecută pe banca tehnică a clubului.



Deși au trecut mai bine de doi ani de la despărțirea de Rapid, Mihai Iosif nu poate trece cu vederea ghinionul și obstacolele care au fost prezente la fiecare pas.



"Sunt și regrete. În primul rând că nu m-am gândit și la mine, eram foarte fericit că eram colo și nu mai conta nimic. Sunt și regrete de echipă…



Am avut foarte, foarte mult ghinion în ultimele etape… jucători accidentați, cartonașe roșii, eu suspendat… Nu am câștigat niciun meci cât am fost suspendat, chiar și la Liga 2", a spus Mihai Iosif, potrivit Fanatik.





Un alt regret al lui Mihai Iosif este că nu a avut ocazia să antreneze pe noul stadion din Giulești.



"Îmi pare rău că nu am apucat să antrenez pe noul Giulești. Mi-aș fi dorit să termin acel campionat. Eu credeam mai mult decât play-off. În mintea mea credeam că putem locurile 1-3.



Au fost mulți care ieșeau să critice… m-au deranjat, dar nu le-am răspuns, eram foarte concentrat pe echipă. Vedeam o răutate. Când ești sus, aerul este rarefiat", a mai spus Iosif.



Deși nu a rămas cu cele mai frumoase ammintiri din perioada petrecută la Rapid, Mihai Iosif nu a uitat sprijinul primit din partea suporterilor, cărora a ținut să le mulțumească din nou: "Singura mea forță au fost suporterii, cărora le mulțumesc și acum. Mi-aș fi dorit și eu mai mult. Se întâmplă… stai cu oamenii la masă și apoi te vând!"