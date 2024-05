Marius Șumudică, un nou atac la Gheorghe Mustață. Cum i-a numit pe suporterii lui FCSB

Pus la punct de Gheorghe Mustață după ce l-a criticat pe Tavi Popescu, Marius Șumudică nu a rămas dator nimănui de la FCSB.

"Ei sunt într-o campanie electorală după 8-9 ani, să formeze o galerie. Ei nu sunt suporteri, sunt ‘cetățeni’", l-a taxat Șumudică pe Mustață, potrivit Fanatik, adăugând: "Nu știu ce l-a deranjat pe dânsul că am fredonat eu acele cântece. Probabil nu este în fișa postului unui antrenor"

În replica sa pentru Mustață, "Șumi" a ținut să menționeze că nu o consideră pe FCSB continuatoarea Stelei: "Pentru mine, echipa Steaua e cea care aparține Ministerului Apărării Naționale, Dinamo a Afacerilor Interne, iar Rapid a Transporturilor. Majoritatea suporterilor se duc către FCSB, ‘cetățeni’, mai bine zis."

Laude pentru Mihai Stoica

Deși nu are o relație tocmai apropiată cu Mihai Stoica, managerul general al FCSB, Marius Șumudică i-a recunoscut meritele acestuia pentru titlul cucerit de roș-albaștri în acest sezon.

"Aș putea avea un dialog oricând dorește dansul. Are un grad de cultură ok și cred că aș putea avea un discurs cu dânsul. Nu știu de ce s-a ofuscat așa, că a fost deranjat de ceea ce am spus. Lăsând la o parte problema mea cu Mihai Stoica, e unul dintre cei mai buni conducători, ca drept dovadă și-a pus amprenta și au câștigat campionatul. E și meritul lui", a mai spus Șumudică.

FCSB a devenit campioană în acest sezon, cu trei etape înainte de finalul sezonului. În ultima etapa din această ediție a Superligii, echipa pregătită de Elias Charalambous se va duela cu Rapid, duminică, de la ora 21:00.