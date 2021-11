Marius Șumudică a vorbit despre transferul lui Deian Sorescu la Malatyaspor

Marius Șumudică a fost instalat pe banca tehnică a lui Malatyaspor pentru a o salva de la retrogradare. Fostul antrenor al CFR-ului a început senzațional noua aventură, cu două victorii, 2-0 cu Adana Demirpsor, și 2-1 cu Altay. Însă, au urmat două înfrângeri, 0-2 cu Kasimpașa, și 1-3 cu Bașakșehir.

Cu toate că a precizat că are nevoie de întăriri în campania de achiziții din iarnă, Marius Șumudică a dezmințit informația legată de transferul lui Deian Sorescu la clubul din Turcia.

Șumudică: „Cu siguranță mă voi gândi la jucători români”

„Nu, nici nu se pune problema, nici nu am apucat să vorbesc de transferuri sau ceva de genul ăsta. Depinde ce se întâmplă până în iarnă. Îți faci planuri pe termen lung în fotbal? Am ajuns acolo, aveau cinci eșecuri, am câștigat, ultimele două meciuri le-am pierdut, din păcate. Lotul e restrâns și numeric și valoric, va trebui să mai acumulăm câteva puncte.

E clar că bașkanul e dispus să mențină echipa în prima ligă, va fi nevoie de o reîmprospătare, dar nu s-a pus problema. Cu siguranță că mă voi gândi și la jucători români, pe toți pe care i-am dus în Turcia și au jucat cu mine, au făcut-o bine”, a declarat Marius Șumudică la digisport.

După 12 etape, Malatyaspor este pe locul 16 în Super League, cu 12 puncte acumulate.